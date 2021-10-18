Украинская армия продолжает разрушение жилых домов в Донбассе

Вооружённые силы Украины в очередной раз обстреляли Донецк. Повреждены четыре жилых дома.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

Снаряды частично разрушили дома в Куйбышевском районе столицы ДНР по улице Северодвинская, 98, 98а, 104,102.

Кроме того, украинская артиллерия била по корпусам Донецкого механического завода. Всего зафиксировано 12 попаданий.

Отметим, что украинская армия ежедневно обстреливает и разрушает инфраструктуру и жилые кварталы ЛДНР.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.10.21

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