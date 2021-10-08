Зеленский приказал провести военный парад в Донбассе у границ ЛНР

В Северодонецке Луганской области, который в 2014 году вынуждены были оставить ополченцы Донбасса, 9 октября пройдёт парад вооружённых сил Украины.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», провокационное мероприятие вблизи линии фронта в Донбассе приказал провести президент Украины Владимир Зеленский.

«14 октября ко Дню защитников и защитниц Украины и по случаю 30-летия Вооруженных сил Украины впервые в Луганской области будет проведен военный парад», – говорится в сообщении подконтрольной Киеву военно-гражданской администрации Луганской области.

Сообщается, что в параде пройдут батальоны, участвующие в АТО, а также колонны бронетехники.

Напомним, недавно Киев разрешил украинским командирам в Донбассе обстреливать ЛДНР в любое время и по своему усмотрению.

Симферополь, Валентин Карамазов

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