Украинский главком взял под козырёк после заявления Зеленского о грядущей войне с Россией

Главнокомандующий вооружёнными силами Украины Валерий Залужный заявил, что Украина усиленно готовится к «широкомасштабной военной агрессии Российской Федерации».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом он сказал журналистам, комментируя сегодняшние слова президента Зеленского о «вполне возможной» скорой войне с Россией.

«Вооружённые силы готовятся реагировать на широкомасштабную агрессию, которая может быть совершена по отношению к нашей стране. Свидетельством этому являются и проведение РФ и Белоруссией совместных стратегических учений, которые проходят уже на сегодняшний день. Размещение дополнительных сил и средств вдоль государственной границы, а также на территории Белоруссии свидетельствует о том, что намерения такие у нашего врага есть», – доложил Залужный.

Напомним, сегодня Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть…», – сказал он, выступая на форуме YES Brainstorming.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 10.09.21

«Крымэнерго» разрешили взять кредит, который оно вряд ли сможет обслужить. / Украина запустила дезинформацию о массовых заболеваниях на учениях «Запад-2021». / Евросоюз снова продлил антироссийские санкции. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»