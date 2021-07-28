Новый командующий ВСУ воевал в Донбассе, где поварился в «Дебальцевском котле»

Назначенный недавно президентом Зеленским новый главнокомандующий вооружённых сил Украины (вторая воинская должность после главы Минобороны) генерал-майор Валерий Залужный во время АТО в Донбассе командовал сектором «С» (участок фронта) и отвечал за «Дебальцевское направление», где окружённые ополченцами украинские соединения потерпели сокрушительное поражение в 2015 году.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», Залужный сменил на посту главкома ВСУ Руслана Хомчака, который, по сведениям украинских СМИ, поссорился с министром обороны – креатурой главы администрации Зеленского Андрея Ермака.

После окончания активной фазы боевых действий в Донбассе Валерий Залужный получил от Петра Порошенко звание генерал-майора и возглавил Объединённый оперативный штаб ВСУ.

С 2019 года командовал войсками оперативного командования «Север» с базой в Черниговской области, граничащей с Россией и Белоруссией.

Залужный сторонник перехода на стандарты НАТО. Женат, имеет двух дочерей. Говорит одинаково плохо на украинском и на русском. Утверждает, что владеет английским.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 28.07.21

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