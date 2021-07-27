На Украине отправили в отставку главнокомандующего вооруженными силами

Президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главнокомандующего вооруженными силами страны Руслана Хомчака. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

«Зеленский не сомневается в профессионализме и верности присяги Хомчака. Но он хочет видеть синергию между Минобороны и вооруженными силами Украины, – отметил Никифоров. – Такой синергии мы не видим. Видим, наоборот, конфликты».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», главнокомандующим ВСУ назначен начальник оперативного командования «Юг» Валерий Залужный. А Хомчак сиал первым заместителем главы СНБО.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.07.21

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