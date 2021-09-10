Зеленский допустил полномасштабную войну с Россией

Кризис в отношениях Украины и России может перерасти в полноценную войну, заявил украинский лидер Владимир Зеленский. Он предурпедил, что это может стать ошибкой для России.

На вопрос возможна ли полномасштабная война между Россией и Украиной Зеленский ответил утвердительно.

«Считаю, может быть. Потенциал в этой теме есть… Это будет самой большой ошибкой России, после этого никогда не будет существовать соседства между Россией, Украиной, Белоруссией», – заявил президент Украины на форуме YES Brainstorming.

Трансляция с мероприятия велась на YouTube-канале Фонда Виктора Пинчука.

Напомним, президент РФ Владимир Путин надеется на полное восстановление отношений между Россией и Украиной. Глава государства ожидает, что существующая ситуация разрешится «чем раньше, тем лучше».

Киев, Наталья Рязанова

Киев. Другие новости 10.09.21

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