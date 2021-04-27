На Украине объявлен срочный сбор командующих войсками – из-за «агрессивных действий России»

В Киеве объявлен оперативно-стратегический сбор руководящего состава вооружённых сил Украины (ВСУ) под председательством главнокомандующего Руслана Хомчака.

Срочный сбор организован «из-за агрессивных действий РФ». В мероприятии также примут участие «представители вооруженных сил государств-членов НАТО, стран-партнеров и ведущие эксперты в области нацбезопасности».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

При этом в тескте сообщения Россия упоминается исключительно с маленькой заглавной буквы.

«Учитывая агрессивную политику россии, которая имеет целью уничтожение нашей государственности, наш выбор – это интеграция в структуры НАТО и подготовка ВС Украины, которые обеспечили суверенитет и территориальную целостность Украины. Кремль любой ценой готов помешать реализации этих планов, рассматривая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну как прямую угрозу своему существованию», – открыл заседание начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук.

«Мероприятие направлено на углубление знаний его участников по военному искусству, организации и проведения подготовки ВС с учетом угроз нацбезопасности Украины, обмену опытом с представителями стран-партнеров. Участники рассмотрят ситуацию безопасности вокруг границ Украины и внутри государства, обговорят вопросы планирования и применения сил обороны», – говорится в сообщении пресс-службы ВСУ.

По итогам сбора предполагается принять «доктринальные документы», которые будут способствовать «отражению российской агрессии» и продвижению Украины к членству в НАТО.

Напомним, ранее военное командование Украины, в разы усилившее обстрелы ЛДНР и стянувшее к Донбассу по приказу Зеленского сотни тысяч военнослужащих и сотни единиц бронетехники, обвинило народные республики Донбасса в «грубом нарушении перемирия» и наращивании «российской военной техники и личного состава» у линии соприкосновения.



Симферополь, Валентин Карамазов



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