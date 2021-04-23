Вместо русских: на Украине объявили американцев «братским народом»

Сегодня братским народом для укранцев являютя не русские, а американцы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким заявлением выступил депутат Верховной рады от партии Петра Порошенко, делегат украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

По его словам, сейчас Киеву необходимо «воспользоваться паузой» после завершения российских военных учений и сосредоточиться на подготовке к предстоящему саммиту НАТО, чтобы уговорить Вашингтон предоставить Украине статус особого союзника США вне Альянса.

«Украине нужно быть очень бдительной. Сейчас, до этого саммита мы точно имеем паузу, но эту паузу нужно использовать, чтобы выстраивать собственное войско, чтобы двигаться в НАТО, чтобы получить статус основного союзника США вне НАТО. Это всё те вещи, которые мы абсолютно способны сделать.

Потому что действительно, сегодня у нас, как говорят, «братские народы», – сегодня братский народ – это американский народ. Потому что это тот народ, который сегодня нам помогает, потому нам надо обязательно усилить свою союзничество с ними и подготовиться», – приводит слова Гончаренко «ПолитНавигатор».

Напомним, на днях Гончаренко едва не сорвал заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, демонстративно развернув «простреленный в Донбассе» украинский флаг, и требовал от всего зала смотреть на отверстия в полотнище. Глава ПАСЕ попросил украинского делегата немедленно покинуть зал.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.04.21

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