ПАСЕ лишила украинского делегата права голоса на три месяца

Парламентская ассамблея Совета Европы лишила слова одиозного депутата Верховной рады и члена украинской делегации в ПАСЕ Алексея Гончаренко.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сам украинский депутат написал у себя в Фейсбуке.

Напомним, ранее Гончаренко едва не сорвал заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, демонстративно развернув «простреленный в Донбассе» украинский флаг, и требовал от всего зала смотреть на отверстия в полотнище. Глава ПАСЕ Хендрик Дамс попросил украинского делегата немедленно покинуть зал.

Кроме того, украинец вызывающе обращался с вопросами к Ангеле Меркель, когда канцлер ФРГ выступала по видеосвязи на заседании ПАСЕ.

Сейчас виновник скандала заявляет, что против него «предприняты репрессии» по «доносу» председателя российской делегации Петра Толстого.

В июне комиссия ПАСЕ примет окончательное решение в отношении выходки украинского нардепа.

«Меня лишили слова в ПАСЕ на три месяца из-за доноса председателя российской делегации Толстого по ситуации на зимней сессии. Рассмотрение жалобы от президента ПАСЕ Дамса из-за украинского флага и вопроса Меркель перенесли на начало июня», – написал Гоначренко.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 27.04.21

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