«Я прошу вас прекратить!» – президент ПАСЕ потребовал от украинского делегата удалиться из зала

Представитель украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко своими регулярными выходками окончательно вывел из себя главу организации Хендрика Дамса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», в этот раз Гончаренко едва не сорвал заседание ПАСЕ, демонстративно развернув «простреленный в Донбассе» украинский флаг, и требовал от всего зала смотреть на отверстия в полотнище.

«Я прошу вас прекратить... Это просто невероятно!», – отреагировал председательствующий Дамс.

Однако Гончаренко продолжал выкрикивать лозунги и после того, как ему отключили микрофон.

«Я попрошу вас остановиться, не заставляйте меня просить вас покинуть помещение. Достаточно. Могу я вас попросить, мистер Гончаренко, выйти из помещения?.. У вас больше нет слова, у вас больше нет слова, пожалуйста, присядьте или покиньте помещение... Это последний раз, когда вы устраиваете подобный инцидент во время моего президентства... это не первый раз, когда вы выступаете таким неприемлемым образом. Переходим к следующему спикеру», – возмутился глава ПАСЕ.

Лишённый слова Гончаренко прямо из зала заседаний написал гневный пост в соцсетях.

«Я показал флаг Украины с дырками от российских пуль. Флаг бойца, который воевал на Донбассе. И после этого президент ПАСЕ остановил мое выступление и пригрозил дисциплинарными санкциями! Госпожа Меркель во время своего выступления сегодня напоминала, что ПАСЕ – это «совесть Европы». За сколько же русских серебреников продали эту совесть?!», – негодовал украинский делегат.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 20.04.21

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