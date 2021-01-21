Русский газ течёт в немецких жилах – Германия ни за что не откажется от «Северного потока – 2»

Выступающие категорически против достройки «Северного потока – 2» Польша и страны Прибалтики не являются в полной мере европейскими государствами по своему экономическому потенциалу и социально-политическому укладу. Поэтому они, в отличие от Германии, не понимают исключительной важности газовых поставок для ЕС.

Что касается Европы, то ФРГ, как самое важное государство Евросоюза, никогда не позволит американцам остановить строительство российского газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом интернет-каналу «PolitWera» заявил известный в России немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, энергетические отношения с Россией уже «в генетическом коде немецких бизнесменов и политиков».

«К сожалению, «Северный Поток-2» стал просто символом очень большой игры, которая сейчас разворачивается на всей мировой арене. Это борьба, даже торгово-экономическая война, Запада против Китая, России, против «негодных государств», против противников, соперников, конкурентов и так далее. И это нужно понимать.

Но я думаю, честно думаю, что немецкое правительство не откажется от проекта «Северный Поток-2». Потому что он – выгоден Германии. Не может Европа позволить... Может поляки пойдут на это, прибалты.

Но Европа никогда не позволит, чтобы американцы (да, по вопросам НАТО пусть командуют), но в вопросах энергетической безопасности, как европейцам вести бизнес и с кем они не позволят торговать, по крайней мере, нынешнее правительство. Поэтому проект «Северный Поток -2» однозначно будет, последние километры достроят», – не сомневается Рар.

Политолог отмечает, что европейцам просто некуда деваться после отказа от атомной энергетики, а «зелёная генерация» никогда не покроет потребностей огромной экономики ЕС в энергоносителях.

«Газ как экологически чистый носитель энергии нужен Европе, значит, его в любом случае будут закупать. И американцы это прекрасно понимают, просто, они хотят свой продавать. Но Европа хочет диверсификацию для себя, не хочет зависеть от Америки в этом отношении. Это же дальнейший рычаг американцев на европейцев.

А с Россией 50 лет прекрасно этот бизнес идет, прекрасно! Это просто в генетическом коде многих немецких бизнесменов, политиков – в энергетическом отношении иметь вот это стратегическое партнерство с Россией» – приводит «ПолитНавигатор» слова немецкого политолога.

Симферополь, Валентин Карамазов

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