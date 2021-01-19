«Газпром» допустил закрытие проекта «Северный поток – 2»

Строительство газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлено или вообще прекращено из-за политических рисков, признал «Газпром». Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов российского газового холдинга.

«При реализации наших крупных международных проектов, таких как «Турецкий поток» и «Северный поток-2», мы сталкиваемся с рисками, связанными с изменением политической ситуации в различных регионах, что приводит к напряжению между странами и изменению позиций наших партнеров и регулирующих органов по отношению к различным аспектам проектов», – указывает «Газпром» (цитата по ТАСС). Компания подчеркивает, что «в некоторых случаях такие изменения могут привести к тому, что реализация проекта станет невозможной или нецелесообразной, а значит, привести к приостановке или отмене проекта».

Тем не менее, как отмечается в меморандуме, «Газпром» намерен завершить строительство газопровода «Северный поток – 2», «как только это станет разумно возможным». В документе говорится, что «Северный поток – 2» остается одним из приоритетных инвестиционных проектов холдинга в 2021 году.

Накануне посольство США в ФРГ уведомило Министерство экономики и энергетики Германии о готовности ввести санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», принимающего основное участие в достройке газопровода «Северный поток – 2». В Минэкономики Германии выразили сожаление по поводу решения Вашингтона.

Ранее немецкая негосударственная организация «Союз охраны природы и биоразнообразия» оспорила разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2» в исключительной экономической зоне Германии.

До этого швейцарская компания Zurich Insurance Group отказалась страховать строительство «Северного потока – 2» из-за угрозы санкций со стороны США.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.

После того, как из-за угрозы санкций США от прокладки газопровода отказались иностранные компании, к достройке трубы предполагалось привлечь два российских трубоукладчика – «Академик Черский» и «Фортуна». Оба судна получили соответствующее разрешение. Новый этап работ должен был начаться 15 января 2021 года, но оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG решил отложить строительство трубы, сославшись на необходимость проверки технического оснащения. Точную дату возобновления строительства в компании не озвучили.

Москва, Наталья Петрова

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