Раскрыты планы Байдена по поводу «Северного потока – 2»

США будут стремиться убедить зарубежных партнеров прекратить поддерживать строительство газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал на слушаниях в комитете сената США кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен. По его словам, команда избранного президента США Джо Байдена выступает против завершения этого проекта. Блинкен назвал строительство трубопровода «плохой идеей». Он отметил, что это мнение разделяет избранный президент США.

Политик заявил сенаторам, что изучит действующее законодательство США, «чтобы определить, что мы можем сделать, чтобы помешать завершению строительства», и проконсультируется по этому вопросу с Байденом, передает «Прайм».

Бликен добавил, что администрация Байдена готова «серьезно рассмотреть инструменты, которые еще не использовались».

Накануне США ввели санкции против российского трубоукладчика «Фортуна», участие в достройкегазопровода «Северный поток – 2», и его владельца – компании «КВТ-Рус».

Ранее «Газпром» допустил приостановку строительства «СП – 2» или прекращение проекта из-за политических рисков, следует из меморандума к новому размещению бондов российского газового холдинга

Строительство газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлено или вообще прекращено из-за политических рисков, признал «Газпром». Об этом говорится в меморандуме к новому размещению бондов российского газового холдинга.

Ранее российские власти неоднократно заявляли, что намерены достроить «СП – 2», несмотря на американские санкции.

Вашингтон, Наталья Петрова

Вашингтон. Другие новости 20.01.21

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