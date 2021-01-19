США вводят санкции против судна, строящего «Северный поток – 2»

Посольство США в ФРГ уведомило Министерство экономики и энергетики Германии о готовности ввести санкции против трубоукладчика «Фортуна», принимающего основное участие в достройке газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщил накануне пресс-секретарь немецкого министерства.

«Мы с сожалением приняли к сведению это сообщение», – сказал он.

Отметим, ранее посольство США в Германии заявляло, что «не остановится ни перед чем» ради остановки строительства газопровода.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 18.01.21

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