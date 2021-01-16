Партия Меркель избрала себе нового лидера. Он выступает за сотрудничество с Россией

Участники онлайн-съезда Христианско-демократического союза (ХДС), лидером которого много лет выступала канцлер ФРГ Ангела Меркель, избрали новым председателем партии 59-летнего премьер-министра федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия центриста Армина Лашета.

По итогам второго тура электронного голосования его поддержал 521 делегат, а его соперника представителя консервативного крыла, бывшего главу парламентской фракции Фридриха Мерца – только 466, сообщают немецкие СМИ. При этом в первом туре Лашет набрал 380 голосов, а Мерц – 385. Глава комитета бундестага по международным делам Норберт Рётген с 224 голосами выбыл из борьбы за пост главы партии, входящей в правящую в ФРГ коалицию, после первого тура.

Новый глава ХДС является одним из наиболее вероятных кандидатов на пост канцлера от правоцентристского блока ХДС/ХСС на выборах в бундестаг, которые пройдут в сентябре этого года. В числе других потенциальных кандидатов политологи и СМИ называют премьер-министр Баварии и председателя Христианско-социального союза (ХСС) Маркуса Зёдера, а также министра здравоохранения ФРГ Йенса Шпана.

Напомним, в 2018 году нынешний канцлер ФРГ Ангела Меркель, которая возглавляет правительство страны с 2005 года, ушла с поста председателя ХДС и отказалась участвовать в следующих выборах в бундестаг. Она заявила, что оставит пост главы правительства после выборов назначенных на 26 сентября 2021 года. Ее преемницей стала Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая в феврале 2020 года сообщила об отказе выдвигать кандидатуру на пост канцлера.

Стоит отметить, что Армин Лашет является сторонником курса действующего канцлера Ангелы Меркель, выступает за прагматизм в отношениях с Россией. В вопросе проекта «Северного потока 2» политик занимает позицию официального Берлина – это коммерческий проект и он необходим, сообщает РИА «Новости».

В интервью газете Rheinische Post Лашет, касаясь России, сравнивал нынешние отношения России и Запада с временами «холодной войны».«Тогда в напряженной ситуации все равно удалось выстроить переговорные каналы с тоталитарной коммунистической системой. Значит это должно получиться у нас и сейчас. Россия нужна нам для решения многих вопросов в мире», – цитирует политика «Интерфакс».

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 15.01.21

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