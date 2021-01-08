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Пятница, 8 января 2021, 16:58 мск

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Однопартийцы Меркель подыскали ей замену на посту канцлера

Фото: nytimes.com

Пост канцлера Германии вместо Ангелы Меркель, вероятно, займет глава Минздрава ФРГ, член Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Шпан, чья популярность в последнее время значительно выросла. Об этом пишет Bild со ссылкой на источники.

Издание сообщает, что руководство ХДС активно обсуждает выдвижение кандидатуры Шпана. На съезде партии, который намечен на 15-16 января, состоятся выборы председателя партии. На данный пост претендуют три кандидата. Среди них премьер-министр федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Армин Лашет. Именно в его команде работает Шпан. Традиционно канцлером становится лидер партии, однако эта норма не закреплена официально.

В связи с этим, в угоду электоральным предпочтениям пост канцлера может достаться Шпану. Сейчас ХДС возглавляет Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сменившая Ангелу Меркель. Выборы в Бундестаг запланированы на 26 сентября 2021 года. Ранее Меркель заявила о намерении отказаться от пятого по счету сроку на посту канцлера.

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.01.21

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© 2021, РИА «Новый День»

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Метки / Германия

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