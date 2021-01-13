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Среда, 13 января 2021, 08:25 мск

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Госдеп пригрозил европейским компаниям санкциями из-за «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по его предположениям, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о риске введения санкций, сообщает Reuters. «Мы пытаемся проинформировать компании о риске и убедить их уйти, пока не стало слишком поздно», – приводит агентство слова источника в правительстве США.

Данные о компаниях, содействующих строительству «Северного потока – 2» будут представлены до конца рабочей недели. Помимо строительных организаций в документе будут представлены страховые фирмы, а также сервисные предприятия, проверяющие строительное оборудование.

Агентство отмечает, европейские компании могут оказаться под санкциями, если не прекратят работу в рамках реализации «Северного потока – 2».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 13.01.21

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