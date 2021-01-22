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Пятница, 22 января 2021, 07:45 мск

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Трубоукладчик «Фортуна» движется к месту достройки «Северного потока – 2»

Фото: marinetraffic.com

Судно «Фортуна», участвующее в прокладке «Северного потока – 2», выдвинулось к месту достройки газопровода в датских водах Балтийского моря.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом свидетельствуют данные международного сервиса Marine Traffic, отслеживающего движение судов.

Согласно данным портала, «Фортуна покинула немецкий порт Росток и 23 января должна прибыть на место.

Напомним, на днях Соединённые Штаты уведомили Германию о том, что против трубоукладчика «Фортуна» введены экономические санкции.

Ранее посольство США в Германии заявляло, что «не остановится ни перед чем» ради прекращения строительства газопровода.

Вместе с тем немецкий политолог Александр Рар отметил, что ФРГ ни за что не позволит американцам остановить строительство «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 22.01.21

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