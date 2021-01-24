Трубоукладчик «Фортуна» возобновил достройку «Северного потока – 2»

Судно «Фортуна», прибывшее 23 января к месту прокладки «Северного потока – 2» в датских водах Балтийского моря, возобновило достроку газопровода.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщает пресс-служба оператора проекта – компании Nord Stream AG.

«Работы идут в соответствии с полученными согласованиями», – цитирует пресс-службу компании РИА Новости.

Как сообщал «Новый День», трубоукладчик выдвинулся на место строительства 21 января из немецкого Ростока.

Напомним, на днях Соединённые Штаты уведомили Германию о том, что против трубоукладчика «Фортуна» введены экономические санкции.

Ранее посольство США в Германии заявляло, что «не остановится ни перед чем» ради прекращения строительства газопровода.

Вместе с тем, немецкий политолог Александр Рар отметил, что ФРГ ни за что не позволит американцам остановить строительство «Северного потока – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 25.01.21

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