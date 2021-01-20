На Украине подсчитали финансовые потери в случае запуска «Северного потока – 2»

Украинский бюджет недосчитается около полутора миллиардов долларов в год, если России, всё-таки, удастся достроить газопровод «Северный поток – 2».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью австрийскому изданию Der Standard заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
«Мы потеряем свои транзитные возможности, наша инфраструктура будет простаивать. Это потеря ресурсов и потеря рабочих мест – всего, примерно, 1,5 миллиарда долларов в год», – сообщил Марченко.
Напомним, накануне российский «Газпром» предупредил немецких партнёров, что строительство газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлено или вообще прекращено из-за политических рисков. В компании заявили, что завершат строительство «как только это станет разумно возможным».
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.01.21
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