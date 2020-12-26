Германия будет драться за «Северный Поток – 2» – немецкий политолог

Власти Федеративной республики Германия применят «все имеющиеся возможности» для достройки газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в эфире телеканала «Россия1» заявил известный в Германии политолог Александр Рар, комментируя недавние сообщения о готовности Вашингтона нанести «смертельный удар» по российско-немецкому проекту.

По его словам, у США фактически остался только один способ сорвать строительство «Северного потока – 2» – это объявить санкции правительству земли Mecklenburg-Vorpommern, на чью территорию выходит из моря газопровод. Однако такой шаг равносилен объявлению войны.

«Я думаю там будет задержка, в Америке, потому что Дональд Трамп полностью не подписывает военный бюджет, в который встроены наказания и санкции по «Северному потоку-2» или частично.

Посмотрим, как Америка разберется. Но если удар будет нанесен по Германии, то Германия будет защищаться, Европейский Союз будет защищаться. И, я думаю, что частично, конечно, этот проект будет стоять под защитой правительства.

Против правительства Германии, против земельного правительства земли Mecklenburg-Vorpommern, я думаю, американцы санкции вводить не могут, иначе это объявление уже настоящей войны. Я думаю, что газопровод действительно будет достроен, всеми возможностями, которые есть», – приводит «ПолитНавигатор» слова немецкого политолога.

«Мы не вассалы Америки, во всяком случае, правительство четко говорит, что мы не разрешим в Европе американцам, которые сидят в Вашингтоне, командовать европейской безопасностью в вопросах энергетики...», – подчеркнул Рар.

Напомним, ранее украинский политолог Дмитрий Джангиров заявил, что будущий президент США Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, изберёт другую стратегию в отношениях с Европой и не станет препятствовать запуску газопровода «Северный поток – 2».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 26.12.20

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