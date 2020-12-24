США готовят смертельный удар по «Северному потоку-2»

Соединенные Штаты Америки в ближайшие недели введут новые санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом доме, санкции будут широкими и нанесут по проекту смертельный удар.

Напомним, в начале декабря Россия возобновила строительство «Северного потока-2», которое было остановлено из-за американских санкций. Иностранная компания, которая прокладывала трубопровод, из-за санкций отказалась продолжать работу.

После этого в Государственном департаменте США пообещали ввести новые санкции против газопровода. В Вашингтоне хотят с помощью санкций остановить реализацию российского проекта.

Кроме того, в Кремле санкции против «Северного потока-2» назвали элементом гибридной войны и подчеркнули, что Россия не отказывается от планов его достроить.

Вашингтон, Елена Васильева

Вашингтон. Другие новости 24.12.20

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