Норвежцы отказались сертифицировать «Северный поток – 2». В России придумали, как решить эту проблему

Норвежская компания Det Norske Veritas (DNV) отказалась сертифицировать газопровод «Северный поток – 2» из-за санкций США. Сертификат соответствия необходим на датском участке проекта, его строительство намечено на середину января текущего года.

DNV объявила, что прекратит все мероприятия по проверке трубопроводной системы «Северный поток – 2»до тех пор, пока введенные Вашингтоном ограничительные меры остаются в силе.

«В текущей ситуации DNV не может выдать сертификат по завершении строительства трубопровода», – говорится в заявлении, которое цитирует РБК.

При этом ранее Датское энергетическое агентство заявляло, что сертификацию участка может проводить любая третья сторона, способная предоставить законный документ, подтверждающий, что возведенные объекты соответствуют действующему законодательству.

Отметим, что DNV является партнером «Северного потока» и строящегося «Северного потока-2». Компания ежегодно проводит сертификацию первого проекта с 2012 года.

Ранее, 1 января Сенат США преодолел вето действующего президента Дональда Трампа на оборонный бюджет 2021 года, который расширяет санкции против российских газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

Тем временем эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков назвал решением проблемы проведение сертификации «Северного потока – 2» российской фирмой. Экономист считает, что такой сценарий устроит обе стороны. «Со стороны Евросоюза подобных ограничений нет: они не запрещают никому ничего сертифицировать. Я думаю, что скорее будет обсуждаться вопрос, когда российская компания получает все необходимые лицензии и документы, что она способна сертифицировать подобные проекты, такие как «Северный поток – 2», и именно она выдает сертификаты», – цитирует Юшкова RT. При этом эксперт отметил, что европейские компании не пойдут на нарушение введенных США санкций против российского проекта.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.01.21

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