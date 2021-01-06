Судно «Академик Черский» прибыло к месту достройки «Северного потока – 2» в водах Дании

Морской трубоукладчик «Академик Черский» вернулся в датские территориальные воды на место укладки газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщают российские СМИ.

Напомним, небольшой участок недостроенной части газопровода, пролегающего в территориальных водах Германии, ранее достроило судно «Фортуна».

«Академик Черский» всё это время находился возле Калининграда. Дания уже дала разрешение на укладку трубы в своих водах в январе 2021 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 06.01.21

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