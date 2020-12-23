Байден разрешит Меркель достроить «Северный поток – 2» – украинский эксперт

Избранный президент США Джо Байден, в отличие от Дональда Трампа, изберёт другую стратегию в отношениях с Европой и не станет препятствовать запуску газопровода «Северный поток – 2».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

По его словам, новый президент США взял курс на «зелёную энергетику» и связанные с ней элиты. Поэтому Байден не станет поддерживать крупных американских производителей сланцевого газа, которые через своего главного лоббиста Трампа мечтали прорваться на европейский рынок за счёт остановки российского газопровода «Северный поток – 2».

«Германия говорит США: «Если мы восстанавливаем отношения, хватит баловаться с «Северным потоком-2». То есть, похоже, через пень-колоду, но он будет достроен.

При этом тут интересный момент. Что бы идеологически ни говорили, с точки зрения Трампа, «Северный поток-2» – это реальный конкурент поставкам сжиженного газа. А когда я говорю про сланцевиков – это те, перед кем у него обязательства, и кто финансировал его кампанию, и с кем он связан. И Трамп говорил Европе: «Я вам поставлю столько газа, сколько нужно». Были споры, могут ли США поставить столько газа, но он, как минимум, был, и в него вкладывали.

При Байдене, который разворачивается к «зелёной» энергетике и не собирается столько вкладывать, понятно, что будет падать добыча сланцевой нефти и газа, ему нечего предложить Европе в обмен на газ «Северного потока-2». Он их может увещевать, а они говорят: «Но мы не можем свести баланс. А ты нам можешь что-то поставить, пусть подороже?». Не может и не собирается. В отношении с Европой от него требуют прагматики», – объясняет Джангиров.

Эксперт отметил, что изменится сама американская идеология в отношении газопровода «Северный поток – 2» в треугольнике США-Европа-Россия.

«Более того, «Северный поток-2» при Байдене – это не диалог России и США, а диалог США и Германии. Вот, в чём дело. А при Трампе это был диалог России и США, причём – на повышенных тонах и с подколками», – приводит «ПолитНавигатор» слова Джангирова.

Симферополь, Валентин Карамазов

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