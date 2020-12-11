Судно «Фортуна» прибыло к месту строительства «Северного потока – 2»

Специализированная баржа «Фортуна» прибыла на место строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking.
Сейчас судно находится в районе, где будет проходить укладка труб. Предполагается, что работы завершатся до конца текущего года. В августе компания МРТС, которая на тот момент фрахтовала «Фортуну», объявила, что не будет принимать участия в завершении строительства трубопровода. В октябре у «Фортуны» сменился собственник, которым стала небольшая компания «Универсальная транспортная группа», включенная в реестр малого бизнеса.
Как писал «Новый День», строительство трубопровода «Северный поток – 2» не смогли завершить в конце прошлого года на фоне санкций США. Под ограничения попали суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. Мощность двух линий «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубу прокладывают по дну Балтийского моря из России до Германии.
Пандемия коронавируса. Другие новости 11.12.20
В Свердловской области побиты рекорды по смертности и заболеваемости Covid-19. / Минобороны РФ заявило об информационной кампании против вакцины от Covid-19. / Германия вышла на пики летальности и заражаемости ковидом. Читать дальше
© 2020, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube