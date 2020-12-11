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Пятница, 11 декабря 2020, 12:06 мск

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Судно «Фортуна» прибыло к месту строительства «Северного потока – 2»

Специализированная баржа «Фортуна» прибыла на место строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом свидетельствуют данные сервисов слежения за движением морских судов MarineTraffic и Myshiptracking.

Сейчас судно находится в районе, где будет проходить укладка труб. Предполагается, что работы завершатся до конца текущего года. В августе компания МРТС, которая на тот момент фрахтовала «Фортуну», объявила, что не будет принимать участия в завершении строительства трубопровода. В октябре у «Фортуны» сменился собственник, которым стала небольшая компания «Универсальная транспортная группа», включенная в реестр малого бизнеса.

Как писал «Новый День», строительство трубопровода «Северный поток – 2» не смогли завершить в конце прошлого года на фоне санкций США. Под ограничения попали суда, занимающиеся укладкой труб российских морских газопроводов на глубинах более 30 метров. Мощность двух линий «Северного потока – 2» составит 55 млрд кубометров газа в год. Трубу прокладывают по дну Балтийского моря из России до Германии.

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