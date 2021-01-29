Джо Байден получит долю в «Северном потоке – 2» – украинский эксперт

Президент США Джо Байден в обмен на разрешение правительству Германии достроить газопровод «Северный поток – 2» потребует у Ангелы Меркель участия в доле, принадежащей одной из немецких компаний.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», такую версию в эфире канала UKRLIFE.TV озвучил украинский политолог Дмитрий Джангиров.

Известно, что новый президент США взял курс на «зелёную энергетику» и связанные с ней элиты. Поэтому Байден не станет поддерживать крупных американских производителей сланцевого газа, которые через своего главного лоббиста Трампа мечтали прорваться на европейский рынок за счёт остановки российского газопровода «Северный поток – 2».

Однако, отмечает Джангиров, у семьи Байденов богатый опыт вхождения в различные энергетические бизнесы европейских стран, в том числе и на Украине, о чём свидетельствует скандал с нефтегазовой компанией «Бурисма», в которой получает огромную зарплату сын американского президента Хантер Байден.

«Трамп блокировал «Северный поток-2» с экономической целью – продавать сжиженный газ Европе. Логика была. Но сейчас Байден грохает свою сланцевую отрасль. Грохает буквально, там стон стоит. Профсоюзы письма пишут: «что ж мы тебя, проклятый Иосиф, поддержали на выборах, а ты нас сразу же кидаешь!». Гидроразрыв, фрекинг на федеральных землях уже запрещен. Там действительно тот еще стон стоит. Но так как они были за Трампа, их стон не слышен. Невидимые миру, так сказать, слезы нефтегазовых баронов. Может быть, крокодильи.

Я уже сталкивался с версией, что туда (в российско-германский проект Nord Stream 2) может войти американская компания, например. У Байдена что, мало компаний энергетических? Какая-нибудь будет «Бурисма». Это же на благо. А кто говорит, что «Бурисма» не на благо, тот играет на руку трампистам. И вот такая же «Бурисма» будет на благо европейцам. Русским-то – все равно», – приводит «ПолитНавигатор» слова украинского эксперта.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 29.01.21

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