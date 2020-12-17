Госдеп США грозит новыми санкциями против «Северного потока – 2»

США продолжат вводить санкции, чтобы не допустить завершения строительства газопровода «Северный поток – 2». Такое заявление сделал заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Кристофер Робинсон.

«Мы не хотим вводить санкции, но мы будем использовать эти полномочия и эти инструменты, чтобы остановить проект. Мы остановим этот трубопровод», – сказал Робинсон на конференции Атлантического совета, добавив, что уже введенные санкции работают.

Он также заявил, что остановка проекта поможет в будущем наладить отношения между Вашингтоном и Москвой. «Если мы хотим более стабильных отношений с Россией или же стремимся к улучшению отношений с Россией, то для этих будущих американо-российских отношений ключевую роль будет играть прекращение и сдерживание враждебного влияния России, и мы должны остановить трубопровод», – пояснил представитель Госдепа.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Берлин по-прежнему заинтересован в завершении строительства газопровода.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 17.12.20

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