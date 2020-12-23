В Дании назвали сроки начала работ судов по прокладке «Северного потока – 2»

Судно-трубоукладчик «Фортуна» планирует приступит к укладке труб по двум параллельным веткам газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании уже 15 января. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Датское морское управление.

Из информационного бюллетеня датского управления также следует, что в работах также будут задействованы суда «Мурман» и «Балтийский исследователь» Морской спасательной службы России, а также другие суда обеспечения.

Как писал «Новый День», президент России Владимир Путина в ходе большой пресс-конференции выразил надежду на завершение строительства газопровода «Северный поток – 2», назвав этот проект выгодным для Европы.

«Думаю, мы закончим проект. Думаю, что новая администрация США вернется в режим добросовестной конкуренции на мировых рынках. Надеюсь, что этот проект уже будет реализован», – сказал глава государства.

Путин полагает, что СП-2 «вне всяких сомнений выигрышен для Европы и Германии в частности, чем покупка сжиженного газа из США». «Это выгодно для экономики и отвечает интересам простых домохозяйств. Власти и партнеры, немецкие компании понимают это», – добавил он, отметив, что осталось достроить около 160-165 км газопровода.

Напомним, что в конце прошлого года США ввели санкции в отношении СП-2, из-за чего его строительство было приостановлено и возобновилось только в декабре, несмотря на введение новых ограничений. В Кремле санкции назвали «недобросовестной конкуренцией».

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.20

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