Немецкие «зеленые» потребовали закрытия фонда для достройки «Северного потока – 2»

Глава немецкой партии «Зеленые» Анналена Бербок потребовала немедленно закрыть созданный на севере Германии экологический фонда, одна из целей которого защита интересов участников проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Политик назвала «возмутительным фактом» финансирование «при помощи русских денег» и под видом борьбы с изменением климата фонда, предназначенного «исключительно для завершения строительства трубопровода» (цитаты по «Коммерсанту»).

Напомним, 8 января парламент Мекленбурга – Передней Померании на севере Германии одобрил учреждение экологического фонда для поддержки проекта «Северный поток – 2».Решение было одобрено большинством депутатов, лишь два представителя партии «Альтернатива для Германии» воздержались от участия в голосовании.

Фонд будет преследовать 11 целей, связанных с экологией, последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2».

Фонд призван помочь немецким компаниям обойти санкции США, препятствующие завершению строительства газопровода. Предполагается, что он позволит классифицировать «Северный поток – 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды».

Пока непонятно, смогут ли противники проекта со стороны «зеленых» помешать появлению фонда.

Между тем, сегодня стало известно, что Госдеп США предупредил ряд европейских компаний, которые, по предположению Вашингтона, помогают в строительстве газопровода «Северный поток – 2», о риске введения санкций.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 13.01.21

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