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В Германии создают фонд для поддержки «Северного потока – 2»

Фото: nord-stream2.com

Парламент Мекленбурга – Передней Померании на севере Германии одобрил учреждение экологического фонда, который в том числе предусматривает защиту интересов участников проекта по строительству газопровода «Северный поток – 2». Решение было одобрено большинством депутатов, лишь два представителя партии «Альтернатива для Германии» воздержались от участия в голосовании.

«Заявка на создание фонда «Защита климата и окружающей среды MV» принята», – говорится в документе ландтага (земского парламента). Отмечается, что фонд будет преследовать 11 целей, связанных с экологией, последним пунктом в перечне значится «вклад в продолжение строительства газопровода «Северный поток – 2».

Предполагается, что фонд призван помочь немецким компаниям обойти санкции США, препятствующие завершению строительства газопровода. Предполагается, что он позволит классифицировать «Северный поток – 2» в качестве «одного из важнейших компонентов для защиты окружающей среды».

Берлин, Иван Гридин

Берлин. Другие новости 08.01.21

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