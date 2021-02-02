Сигнал для Берлина: США заговорили об условиях для снятия санкций с «Северного потока – 2»

Новая администрация США сигнализировала немецким властям о готовности рассмотреть вопрос о снятии санкций с проекта «Северный поток – 2», если Берлин выполнит ряд условий. Об этом пишет газета Handelsblatt со ссылкой на одного из официальных представителей США, участвовавших в переговорах.

«Немцы должны предложить пакетное решение. В противном случае мы не сможем решить проблему «Северного потока – 2», – сказал собеседник издания.

По сведениям газеты, власти ФРГ ради успешного завершения строительства газовой трубы должны разработать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока – 2», если сократиться транзит российского газа через Украину. Таким образом в администрации нового президента США Джо Байдена хотят предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа и не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Американцы ожидают, что немецкая сторона сделает предложение по этой теме, однако Берлин пока не сообщал о каких-либо уступках, отмечает издание.

Ранее сегодня вице-канцлер Германии и министр финансов страны Олаф Шольц заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, отметив при этом, что в вопросе реализации проекта есть сложности. Такое заявление он сделал на онлайн-конференции «Европа 2021».

Напомним, 19 января администрация президента США Дональда Трампа за день до окончания его полномочий ввела новые санкции против «Северного потока-2». Ограничительные меры коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

Позже пресс-секретарь нового президента РФ Джейн Псаки заявила, что Джо Байден изучит ранее введенные ограничения и продолжит консультации с европейскими партнерами по этой теме, но подчеркнула, что президент продолжает считать проект «плохой сделкой» для Европы.

«Газпром», в свою очередь, допустил приостановку либо закрытие проекта «Северный поток – 2», однако заявил о намерении завершить строительство газопровода, «как только это станет разумно возможным».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.

Берлин, Наталья Петрова

Берлин. Другие новости 02.02.21

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