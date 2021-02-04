США примут решение по новым санкциям против «Северного потока – 2» после его достройки

Американские власти намерены следить за реализацией «Северного потока – 2» и по необходимости будут принимать решение о введении новых санкций против этого проекта. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

«Мы будем отслеживать работы по достройке и сертификации газопровода, и, если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – сказал Прайс. Он отметил, что в этом случае санкции – «это лишь один из многих важных инструментов». По словам представителя Госдепа, Вашингтон будет «теснее работать с союзниками и партнерами, чтобы укрепить энергетическую безопасность Европы и обеспечить защиту от хищнического поведения, в том числе со стороны России в данном случае».

Прайс при этом упомянул о ранее высказанном администрацией США мнении о том, что «Северный поток – 2» – это «плохая сделка» для Европы. Об этом, в частности, заявлял новый президент США Джо Байден.

Ранее немецкая газета Handelsblatt сообщила, что новые власти США сигнализировали Берлину о готовности рассмотреть вопрос о снятии санкций с проекта «Северный поток – 2», если власти ФРГ выполнят ряд условий. По сведениям газеты, Берлин ради успешного завершения строительства газопровода должны разработать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока – 2», если сократится транзит российского газа через Украину. Таким образом, отмечает издание, в администрации Джо Байдена хотят предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа и не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени труба построена на 94%.

Вашингтон, Наталья Петрова

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