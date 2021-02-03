Эксперт объяснил выгоду от смягчения санкций по «Северному потоку – 2»

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин объяснил сообщения о возможном отказе США от санкций в отношении строительства газопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщает НСН.

Эксперт считает, что новый президент США Джо Байден намерен улучшить отношения с Германией и Европой. Помимо этого, администрация Байдена понимает, что газопровод будет достроен. «Тем более понятно, что проект все равно будет реализован – просто либо через очень сложную конструкцию, либо попробовать как-то помягче этот сделать. Видимо, пытаются этот более мягкий вариант продать как послабление», – сказал Пикин.

Сергей Пикин также высказал мнение, что интересы Украины в переговорах по строительству газопровода мало интересуют США. «По большому счету, прохождение газа через Украину больше нужно европейцам, чем американцам, потому что за счёт этих выпадающих расходов и можно было субсидировать какие-то деньги. А американцам, наоборот, – чем беднее Украина, тем проще на неё влиять», – пояснил эксперт.

Вчера, 2 февраля, газета Handelsblatt сообщила, что новая администрация США сигнализировала немецким властям о готовности рассмотреть вопрос о снятии санкций с проекта «Северный поток – 2», если Берлин выполнит ряд условий.

По сведениям газеты, власти ФРГ ради успешного завершения строительства газовой трубы должны разработать механизм, который не допустит эксплуатацию «Северного потока – 2», если сократиться транзит российского газа через Украину. Таким образом в администрации нового президента США Джо Байдена хотят предотвратить дальнейший рост зависимости Европы от российского газа и не допустить отделения Украины от европейской газовой инфраструктуры.

Ранее вице-канцлер Германии и министр финансов страны Олаф Шольц заявил, что газопровод «Северный поток – 2» будет достроен, отметив при этом, что в вопросе реализации проекта есть сложности. Такое заявление он сделал на онлайн-конференции «Европа 2021».

Напомним, 19 января администрация президента США Дональда Трампа за день до окончания его полномочий ввела новые санкции против «Северного потока – 2». Ограничительные меры коснулись судна-трубоукладчика «Фортуна» и его владельца ООО «КВТ-Рус».

Позже пресс-секретарь нового президента РФ Джейн Псаки заявила, что Джо Байден изучит ранее введенные ограничения и продолжит консультации с европейскими партнерами по этой теме, но подчеркнула, что президент продолжает считать проект «плохой сделкой» для Европы.

«Газпром», в свою очередь, допустил приостановку либо закрытие проекта «Северный поток – 2», однако заявил о намерении завершить строительство газопровода, «как только это станет разумно возможным».

Проект «Северный поток – 2» предполагает строительство двух веток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от российского побережья через Балтийское море до Германии. К настоящему времени газопровод построен на 94%.

Авшингтон, Иван Гридин

Авшингтон. Другие новости 03.02.21

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