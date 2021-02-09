СМИ Германии озверели и требуют русской крови – немецкий политолог

Градус антироссийского кипения в публикациях немецкой либеральной прессы достиг невиданного накала. Арест Алексея Навального интерпретируется не как стандартная мера к подстрекателям антигосударственных протестов, а как громкая пощёчина Германии, взявшей российского блогера под крыло с момента его так называемого отравления.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в своём телеграм-канале пишет известный немецкий политолог Александр Рар.

В качестве главной меры для «наказания Путина» антироссийские политики Германии требуют немедленной остановки строительства газопровода «Северный поток – 2».

«Навального сажают в России, фактически за подстрекательство населения к бунту. В Америке начинается суд над Трампом, которого власти обвиняют в подстрекательстве к бунту. Всё абсолютно зеркально, только Навальный журналист, а Трамп, на минуточку, экс-президент.

Тем временем в Германии, под медийную бурю вокруг Навального, активизируется вся либеральная пресса, в союзе с политиками от «Зеленых», против «Северного Потока 2». Критики не хотят слушать, что Европе нужен газ. Нет, они звереют и жаждут наказать, больно ударить по России и лично Путину. Повторяют американцев: надо лишить Россию денежных доходов на европейском рынке. Просто, напоминает ночь длинных ножей.

Честно говоря, зашкаливает! Украинский посол в Германии, которого Шрёдер в свое время назвал «карликом», встрепенулся и агрессивно напал на президента Германии Штайнмайера, защитившего «Северный Поток 2».

Мейнстримовская пресса, требующая «еще более жесткого» разговора Запада с Россией из-за посадки Навального (здесь это воспринимают как оплеуху Германии), не признает, что Россия действует зеркально», – пишет немецкий политолог.

Между тем, оператор «Северного потока – 2» заявил недавно, что надеется завершить достройку газопровода в апреле 2021 года.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 09.02.21

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