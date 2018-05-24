США навязывают Европе свой неконкурентоспособный газ

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон будет и дальше препятствовать строительству газопровода «Северный поток-2». В российском посольстве отметили, что за громкими заявлениями американцев о том, что они намерены спасти Европу от газовой зависимости от России, кроется желание навязать свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ.

По словам Помпео, европейские станы не могут противодействовать Москве из-за зависимости от российского газа, и США не должны допустить ухудшения ситуации. «У нас есть реальная возможность снизить их зависимость от России с помощью различных вариантов – обеспечить доставку (энергоресурсов) через Кавказ и другие страны», – цитирует главу Госдепа РИА «Новости».

В посольстве России в Вашингтоне в свою очередь напомнили, что подобная ситуация уже наблюдалась в начале 1980-х годов. Тогда администрация Рональда Рейгана даже вводила санкции против компаний, которые были задействованы в строительстве советского газопровода в Германию.

«Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок, – отметили дипломаты. – Рейгану хватило мудрости отменить свои санкции через пару лет в виду их полной бессмысленности. Надеемся, нынешняя администрация сделает выводы из истории раньше».

Как собщил «Новый День», строительство газопровода «Северный поток-2» предполагается начать в текущем году. В начале апреля Финляндия выдала первое разрешение на строительство нового газопровода. В марте Германия выдала полный комплект разрешений на строительство «Северного потока-2». Ранее были согласованы строительство и эксплуатация морского участка газопровода в территориальных водах ФРГ и его сухопутной части. По территории этой страны пройдет 85 км трубопровода. Оформление разрешений Швеции и Дании идет по графику.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 24.05.18

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