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Вторник, 9 февраля 2021, 09:23 мск

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Укладку «Северного потока – 2» в водах Дании завершат до конца апреля

Фото: marinetraffic.com

Строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. Такие данные содержатся в обновленном уведомлении оператора стройки Nord Stream – 2 AG на портале Датского агентства по мореплаванию.

Ранее было известно, что строительство трубопровода возобновится с 15 января, однако о сроках завершения работ ничего не сообщалось. В обновленном сообщении также приводится список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – приводит «Интерфакс» комментарий оператора стройки Nord Stream – 2 AG.

Копенгаген, Иван Гридин

Копенгаген. Другие новости 09.02.21

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