«Газпром» намерен пустить газ по «Северному потоку – 2» в текущем году

Компания «Газпром» намерена ввести в эксплуатацию строящийся газопровод «Северный поток – 2» уже в текущем 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы презентации компании на межотраслевом мероприятии «Использование научно-технического потенциала предприятий оборонно-промышленного комплекса в интересах нефтегазовой отрасли».

Ранее стало известно, что строительство двух ниток газопровода «Северный поток – 2» в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить до конца апреля 2021 года. В обновленном сообщении также приводится список судов, задействованных на стройке: трубоукладчик «Фортуна» и строительные суда «Балтийский исследователь» и «Мурман».

«Судно-трубоукладчик «Фортуна», 24 января начавшее работы по возобновлению строительства газопровода «Северный поток – 2», успешно провело морские испытания и 8 февраля приступило к трубоукладке в водах Дании», – сообщил оператор стройки Nord Stream – 2 AG.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.02.21

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