Эксперты: Крымская резолюция – дипломатический провал Украины

Резолюция по так называемой милитаризации Крыма, принятая Генассамблеей ООН, чему так радовался Киев, на самом деле не является показателем поддержки Украины западными странами. Об этом говорят российские политологи и дипломаты.

Так первый зампостпреда России в ООН Дмитрий Полянский удивлен реакцией Украины на принятие документа ООН. В частности, в Киеве заявили, что «резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающемуся противоправному поведению Кремля», а также, что ее принятие стало «важным шагом на пути к деоккупации Крыма».

«Интересно, почему Украина и ее западные «сюзерены» празднуют принятую вчера Генассамблеей резолюцию о «милитаризации» Крыма? – написал Полянский в своем микроблоге. – Судя по количеству стран, проголосовавших против, воздержавшихся или не проголосовавших, она вряд ли пользовалась поддержкой более одной трети членов ГА, западных или прозападных».

Как ранее сообщал «Новый День», голосование в Генассамблее ООН проводилось по системе «две трети голосов», когда учитываются только голоса «за» и «против». Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19. В то же время большинство – 72 -воздержались, а 34 делегации вообще не принимали участие в процессе, хотя присутствовали в зале.

Подобный результат, по мнению политолога Дмитрия Корнейчука, говорит о том, что Запад попросту имитирует поддержку Украины, а на самом деле «продолжает кулуарно делать все, чтобы не злить Путина и с ним договариваться».

«Генассамблея ООН – это пустая говорильня. И их резолюции не имеют никаких последствий. А реально все решения за ООН принимает Совбез», – пишет в Facebook Корнейчук. По словам политолога, реальным сигналом поддержки Киева стало бы вынесение проекта резолюции по Крыму со стороны США, Великобритании или Франции на заседание Совбеза.

«И украинские моряки меньше всего волнуют Запад. Впрочем, надо же сохранять для вида лицо «демократов», имитировать поддержку Украины и антироссийскость. Для этого и устраивается эта дешевая клоунада с пустыми резолюциями Генассамблеи ООН», – заключил Корнейчук.

Резолюция Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря» была принята в Генассамблее ООН 18 декабря. В документе Киев выражает «озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой». Отмечается, что на полуострове Россия проводит многочисленные военные учения, что может «подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе». Кроме того, при принятии резолюции Генассамблея выразила озабоченность действиями Москвы в Черном море. В частности, упоминается милитаризация районов, окружающих Крым и Азовское море. Осуждается строительство Крымского моста, а также есть призыв освободить украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение границы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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