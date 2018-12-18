На Украине кроют матом президентов Армении и Белоруссии за резолюцию по Крыму

Голосование делегаций Армении и Белоруссии на Генеральной ассамблее ООН против украинской резолюции по Крыму вызвало шквал оскорблений в адрес лидеров этих стран в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», крайне грубыми высказываниями в соцсетях отметились не только многочисленные украинские комментаторы-русофобы, но и «статусные» националисты.

В частности, перебежавший из Москвы в Киев известный крымскотатарский журналист Айдер Муждабаев обрушился с нецензурной бранью на президента Армении Никола Пашиняна.

«Разрешите от всей души и от имени украинцев послать на ... армянского революционера Никола Пашиняна. Ни ... он так и не понял и не поймет. Так бывает с рабами. Ты совершаешь революцию, чтобы снова проголосовать в ООН за аннексию Крыма и войну с Украиной вместе с «братской россией»? Ты идешь вместе с Арменией в многовековое русское рабство. Так вольные крестьяне сразу после реформы Александра II возвращались под крыльцо к барину», – написал журналист и назвал армянского лидера, за которого проголосовали избиратели, «ручным рабом» России.

«Идея свободы, независимости про..рана, не начавшись. Ничего в Армении не изменится. Ничего. Свобода с предательства свободы не начинается. Я, конечно, этого ждал, но все же надеялся, что где-то там, глубоко в паху, есть я..ца. Не оказалось. Русским нравится такое – ручной свободолюбивый раб. У них своих «либералов» таких до ж..пы. Точно так же, армяне, он про..рет и все остальное. Возможно, потому, что (к сожалению, это правда) свобода, не оплаченная кровью, ничего не стоит. Даже времени, потраченного на веру в нее», – рассуждает Муджабаев.

Другой известный националист, народный депутат Украины Борислав Береза уверен, что Белоруссия и Армения «продались» России за энергоресурсы, а белорусский президент Лукашенко утратил право на роль посредника между Киевом и Москвой.

«Как видите Армения и Беларусь против. А чего бы им быть не против, если поставщик дешевого газа указывает им, как голосовать. Помню, что недавно Бацька предлагал быть независимым посредником в переговорах между Украиной и Россией. Так вот, глядя на это голосование хочется пожелать Лукашенко сначала самому стать независимым от Кремля и вернуть Беларуси субъектность, а тогда и поговорим. С Арменией тоже все стало понятно. Власть в Армении может и поменялась, а вот власть России над Арменией незыблема. И очень забавно наблюдать, что они в компании самых демократических и прогрессивных государств мира – Иран, Судан, Сирия, Венесуэла. И вишенка на этом торте свобод – Северная Корея. Интересная компашка. Мы запомним. И цивилизованный мир запомнит. И выводы сделаем», – угрожает Береза.

Напомним, сегодня в ООН процедурным большинством, но меньшинством от общего численного состава Генассамблеи, была принята резолюция Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря». Россия выразила сожаление о результатах голосования, а Киев назвал принятие документа шагом «на пути к деоккупации Крыма».

66 стран проголосовали за принятие украинской резолюции, 19 – против, 72 – воздержались.

В числе проголосовавших против антироссийской резолюции оказались Армения и Белоруссия. Отметим, что делегация Азербайджана предпочла вообще не участвовать в голосовании.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 18.12.18

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