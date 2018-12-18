Украинскую резолюцию о милитаризации Крыма приняли в ООН

Большинством голосов в Генассамблее ООН была принята резолюция Украины о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также части Черного моря и Азовского моря». Россия выразила сожаление о результатах голосования, а Киев назвал принятие документа шагом «на пути к деоккупации Крыма».

66 стран проголосовали за принятие украинской резолюции, 19 – против, 72 – воздержались, передает РИА «Новости». В документе Киев выражает «озабоченность в связи с постепенной милитаризацией Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой».

Отмечается, что на полуострове Россия проводит многочисленные военные учения, что может «подорвать региональную безопасность, а также повлечь за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе».

Кроме того, при принятии резолюции Генассамблея выразила озабоченность действиями Москвы в Черном море. В частности, упоминается милитаризация районов, окружающих Крым и Азовское море. Осуждается строительство Крымского моста, а также есть призыв освободить украинских моряков, которые были задержаны российскими пограничниками 25 ноября за нарушение границы.

В Киеве принятие резолюции приветствовали. Президент Петр Порошенко в сообщении на своей странице в Facebook написал: «Сегодня сделан еще один важный шаг на пути к деоккупации Крыма. Резолюция показала однозначную оценку мирового сообщества продолжающемуся противоправному поведению Кремля».

В свою очередь Россия выразила сожаление о результатах голосования. «Группа государств-членов ООН, в первую очередь из НАТО и ЕС, поощряет украинцев совершать новые преступления и провокация во имя западных политических амбиций», – отметил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Он назвал резолюцию «лживой», а также заявил, что подобные документы ничего не изменят ни в Крыму, ни вокруг него. «Ключ к решению всех региональных проблем лежит в Киеве, а еще точнее – в Вашингтоне, откуда Киевом управляют», – заключил дипломат.

Нью-Йорк, Служба информации РИА «Новый День»

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