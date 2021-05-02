Украинская оппозиция назвала трагедию 2 мая 2014 года в Одессе актом политического террора

Затягивание с расследованием событий 2 мая 2014 года в Одессе, когда толпа украинских неонацистов расстреляла и сожгла 48 противников Евромайдана в Доме профсоюзов, свидетельствует о преступной трусости украинской власти.

Как передаёткорреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в заявлении украинской партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» по случаю седьмой годовщины массовых убийств в Одессе.

«2 мая для одесситов и всего украинского общества стал Днем памяти жертв политического террора. Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными», – сказано в обращении партии.

«Законность, мораль и человеческая жизнь для украинской власти ничего не значат. Вместо уголовного преследования ксенофобов и экстремистов она выбрала трусливый путь заигрывания и угодничества перед радикалами», – заявляет оппозиция и требует дать исчерпывающую оценку этому преступлению.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей», – говорится в тексте заявления.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 02.05.21

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