Завяли помидоры: Порошенко лишит Савченко звания «Герой Украины»

Украинского нардепа Надежду Савченко подозревают в подготовке плана по свержению Петра Порошенко с должности президента.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это может стоить ей не только свободы, но и лишения государственных наград.

Советник министра внутренних дел, нардеп Антон Геращенко заявил, что Савченко намерены оставить без звания «Героя Украины», в случае если подозрения силовиков подтвердятся. По его словам, такое решение примет лично Порошенко.

Напомним, президент «Незалежной» присвоил Савченко звание «Героя Украины» в 2015 году, когда она находилась под стражей в России и ожидала окончания судебных разбирательств по делу об убийстве журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.

Тогда Порошенко назвал ее «символом несокрушимости украинского духа и героизма, символом того, как надо защищать и любить Украину», а также «символом победы (Украины)».

«Савченко подозревают в соучастии и организации подготовки к перевороту. Савченко последний год ездила по воинским частям, занималась, скажем так, агитацией подрывной деятельности», – уверяет Антон Геращенко.

Киев, Леонид Маковецкий

Киев. Другие новости 15.03.18

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