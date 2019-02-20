«46 сбежали в РФ»: Украинский генпрокурор свалил на силовиков Януковича вину за расстрелы на «Майдане»

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко насчитал 66 человек, которых назвал исполнителями убийств активистов «Майдана».
Все они, по версии Луценко, являются исполнителями приказов правоохранителей, подчинявшихся бывшему президенту Украины Януковичу, напомним, – незаконно свергнутому в результате переворота в Киеве.
Кроме того, уверяет Луценко, 46 из них сбежали в РФ, а остальные находятся под стражей.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», таким образом, гепрокурор «Незалежной» отчитался в Фейсбуке перед общественностью к пятой годовщине гибели «небесной сотни» во время беспорядков в Киеве.
Луценко утверждает, что прокуратура исследовав «988 томов дела» якобы «фактически завершила» в 2019 году следствие по всем причастным к приказам, повлекшим убийства активистов «Майдана».
Вывод, к которому пришла генпрокуратура киевского режима – гибель и ранения участников Майдана «находятся в прямой причинной связи» с решениями и действиями экс-президента Виктора Януковича.
Луценко также перечислил должностных лиц, якобы «отдававших преступные приказы»: экс-глава СБУ Александр Якименко и его подчиненные Тоцкий, Ганжи, Потиевский, Щёголев, экс-министр внутренних дел Виталий Захарченко и его подчиненные Шуляка, Конопляник, Миколенко, министр обороны Павел Лебедев и экс-начальник Генштаба Владимир Заман.
«Как Генпрокурор гарантирую, что это важнейшее дело современной Украины пойдет на ознакомление защиты и в суд сразу после решения ВР о продлении процедуры заочного осуждения», – доложил Луценко.
До этого, 7 февраля, генпрокуратура Украины в лице Юрия Луценко сняла ответственность с путчистов за убийство крымских беркутовцев на «Майдане».
Напомним, ранее экс-президент Украины Виктор янукович заявил, что организаторы переворота в 2014 году, чтобы занять ключевые должности, сначала пошли на расстрел так называемой «небесной сотни», а затем на убийство тысяч жителей Донбасса, которые отказались признать их новой властью.
Кроме того, брошенная киевским режимом в тюрьму оппозиционер и Народный депутат Украины Надежда Савченко обвинила активных участников госпереворота из числа представителей нынешней власти в причастности к расстрелу людей в Киеве.
Нардеп подтвердила, что у активистов Майдана было оружие. Они открывали огонь по согласованности с организаторами акции.
Ранее грузинский снайпер Александр Ревазишвили рассказал итальянским журналистам, что участники переворота – глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично убивали людей на Майдане в феврале 2014 года.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 20.02.19
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