Киевский режим снял ответственность с путчистов за убийство крымских беркутовцев

Активные участники и руководители госпереворота в Киеве в 2014 году не виновны в гибели охранявших общественный порядок беркутовцев, в числе которых были и погибшие крымские правоохранители.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил подручный Петра Порошенко, генпрокурор Украины Юрий Луценко.

«Много лет подряд российская пропаганда и главари террористических группировок разгоняли информацию о том, что это «майдановцы» виноваты в смертях, это они первыми начали стрелять, и много других фейков, которыми насыщена российская информационная сфера, а иногда и украинская. В выводах независимой и объективной экспертизы, черным по белому сказано «нет» всем этим фейкам», – громогласно уверяет Луценко.

По его словам, вина в гибели правоохранителей из спецподразделения «Беркут» лежит якобы на бывшем президенте Викторе Януковиче и бывших руководителях МВД и СБУ Украины. По версии Луценко, именно они отдавали «преступные приказы» защитникам правопорядка.

«Именно приказ Януковича и тогдашних руководителей СБУ и МВД на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов – находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на майдане», – рассуждает Луценко.

Как сообщал «Новый День», на Украине до сих пор продолжаются процессы в отношении беркутовцев. Однако беспристрастное и неполитическое разбирательство в украинских судах действий милиционеров на революционном Майдане приводит к неожиданным результатам. В представленных обвинением видеоматериалах судьи видят однозначную картину: митингующие массово нарушают общественный порядок, грубо провоцируют правоохранителей и нападают на них.

В то же время, не находят подтверждения обвинения экс-сотрудников украинского спецподразделения «Беркут» в чрезмерном применении силы.

О реакции украинских судей на представленные «доказательства» со стороны «потерпевших» майдановцев рассказал адвокат обвиняемых правоохранителей Валентин Рыбин, который участвовал в заседании Днепровского районного суда Киева.

«Все видео – это доказательство невиновности моего подзащитного, как и всех правоохранителей, в которых бросали «коктейли Молотова», камни, в которых стреляли, которые вынуждены были нести службу в повышенной опасности. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов, которые применяли спецсредства для того, чтобы обеспечить общественный порядок, действовали по закону. Сейчас мы говорим конкретно о случае применения физической силы к правонарушителям, которые осуществляли, и это видно на видео, забрасывание «коктейлей Молотова» в строй правоохранителей», – рассказал адвокат.

Симферополь, Иван Капустин

Симферополь. Другие новости 07.02.19

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