Украинские суды в растерянности: все видеоматериалы с Майдана свидетельствуют о правомерности действий «Беркута»

Беспристрастное и неполитическое разбирательство в украинских судах действий беркутовцев на революционном Майдане приводит к неожиданным результатам. В представленных обвинением видеоматериалах судьи видят однозначную картину: митингующие массово нарушают общественный порядок, грубо провоцируют правоохранителей и нападают на них.

В то же время, не находят подтверждения обвинения экс-сотрудников украинского спецподразделения «Беркут» в чрезмерном применении силы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», о реакции украинских судей на представленные «доказательства» со стороны «потерпевших» майдановцев рассказал адвокат обвиняемых правоохранителей Валентин Рыбин, который участвовал в заседании Днепровского районного суда Киева.

«Все видео – это доказательство невиновности моего подзащитного, как и всех правоохранителей, в которых бросали «коктейли Молотова», камни, в которых стреляли, которые вынуждены были нести службу в повышенной опасности. Именно поэтому сотрудники правоохранительных органов, которые применяли спецсредства для того, чтобы обеспечить общественный порядок, действовали по закону. Сейчас мы говорим конкретно о случае применения физической силы к правонарушителям, которые осуществляли, и это видно на видео, забрасывание «коктейлей Молотова» в строй правоохранителей», – цитирует Рыбина «Политнавигатор».

Присутствовавшие на процессе активисты Евромайдана почувствовав, что их доказательства не просто рассыпаются, а оборачиваются против них самих, попытались сорвать заседание, выкрикивая традиционные националистические лозунги, оскорбляя адвоката, подзащитных и угрожая судье.

«На судью Днепровского районного суда г.Киева Оксану Владимировну Бирсу собирается оказывать давление некий Роман Гавриленко из ВОО «Сокол». Писака пообещал совместно с группой пока неизвестных соучастников, «проконтролировать» 03.12.2018г. «делание» судом «правильного вывода». Готовлю заявление в соответствующие инстанции. Может 03.12.18 у полиции получится задержать «контролеров на месте преступления?», – возмутился Рыбин и добавил, что единственный фундамент на котором держится киевский режим – это беспрерывное насилие над гражданами.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 14.11.18

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