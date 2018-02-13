Стреляли сами и другим приказывали: депутатов Верховной рады обвинили в убийствах на Майдане

Глава комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский и народный депутат Владимир Парасюк лично убивали людей на Майдане в феврале 2014 года. Об этом заявил грузинский снайпер Александр Ревазишвили.

Как уже сообщал «Новый День», события, приведшие к смене режима на Украине, начались 21 ноября 1913 года – правительство Николая Азарова заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, и на главной площади Киева – Майдане незалежности собрались несколько сотен сторонников евроинтеграции. Протест начал разрастаться. Очень скоро противостояние вылилось в вооруженные столкновения. К концу февраля 2014 года официально сообщалось о более 100 погибших.

В сентябре 2014 года глава украинского МВД Арсен Аваков заявил, что правоохранители не смогли задержать ни одно должностное лицо, ответственное за приказ открыть огонь по участникам Евромайдана в конце февраля 2014 года. «Все они сбежали за границу» – объявил Аваков. Вместо руководства в киевском МВД пообещали наказать силовиков, которых объявили «снайперами майдана». Все «личности стрелявших» установлены и им уже предъявлены обвинения, заверяли тогда в МВД.

Потом прозвучали обвинения в адрес ФСБ России – якобы, сотрудники этой службы руководили снайперами. Однако осенью 2015 года генеральная прокуратура Украины данные заявления опровергла.

Наконец, в 2017 году итальянские журналисты установили личности трех снайперов, встретились с ними и обнародовали запись разговора.

Три грузинских стрелка заявили, что попали в Киев по распоряжению президента Грузии Михаила Саакашвили, а приказы получали от американских инструкторов. Стрельба велась из гостиницы «Украина».

«Нам приказали стрелять как по полицейским, так и по демонстрантам, не делая между ними различия», – сообщил итальянским журналистам Ревазишвили.

И вот теперь он заявляет, что по людям стреляли не только наемники, но и сегодняшние депутаты Рады:

«Пашинский стрелял из своего автомата короткими очередями. Парасюк молодой – из карабина «Сайга», его отец – из карабина СКС», – цитирует РИА «Новости» показаниях Ревазишвили адвокату. Стрелок утверждает, что готов повторить свои заявления в суде и подчеркивает: Пашинский не только стрелял сам, но и обеспечивал оружием наемных снайперов и отдавал им приказы открыть огонь.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 13.02.18

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