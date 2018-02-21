Очевидец: Янукович целенаправленно сдал Украину, а людей отстреливали ради красного словца

Виктор Янукович с самого начала был в сговоре с теми, кто затеял переворот на Украине в 2014 году, а людей на майдане Незалежности отстреливали по заранее разработанному плану. Об этом заявил бывший народный депутат Украины Игорь Марков.

Как уже сообщал «Новый День», события, приведшие к смене режима на Украине, начались 21 ноября 2013 года – правительство Николая Азарова заявило о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС, и на главной площади Киева – майдане Незалежности собрались несколько сотен сторонников евроинтеграции. Протест начал разрастаться. Очень скоро противостояние вылилось в вооруженные столкновения. К концу февраля 2014 года официально сообщалось о более 100 погибших. «Само название «Небесная сотня» было придумано заранее, поэтому количество убийств «подгонялось» под это название», – завил Марков. Он напоминал, что первый государственный переворот на Украине произошёл в 2004 году, через 2 года к власти пришла «Партия регионов», потому что сторонников пророссийского вектора развития, по словам Маркова, на Украине, всегда было больше.

«Как я понимаю, в 2013 году майдановской властью было принято решение просто уничтожить нас, представителей «Партии регионов», исповедующих другую точку зрения. Поэтому они приняли решение захватить власть силовым путём. Для этого они заранее подготовили боевиков, которые впоследствии использовались на Майдане, − продолжил Марков. – По моему мнению, всё это не могло произойти без сговора с действующей властью. Янукович целенаправленно сдал страну. За несколько месяцев до этих кровавых событий, команда Януковича вывозила капиталы из Украины, они уже тогда подготавливались к бегству и сдаче страны.

Я просто приведу такой пример: когда была попытка госпереворота в Турции, Эрдоган сам вышел на улицы и за ним пошло население, тогда он лично руководил подавлением бунта. Если бы Янукович, как главнокомандующий украинской армии захотел, то тогда бы он с лёгкостью подавил бы этот бунт».

Напомним, в Оболонском районном суде Киева продолжается разбирательство по делу экс-президента Украины Виктора Януковича. Сегодня показания давал действующий глава государства. В суд Порошенко не явился, его допрашивали по видеосвязи. Защита Януковича осталась недовольна, заявив, что и сторона обвинения, и сам суд помогали президенту уклоняться от неудобных вопросов. Сторона защиты подготовила более 200 вопросов к Порошенко, но смогла озвучить лишь мизерную часть. «Мы будем ходатайствовать о повторном вызове свидетеля Порошенко», – заявили адвокаты Януковича.

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 21.02.18

The New York Times: Порошенко олицетворяет коррупцию на Украине, а не борется с ней. / Взяточник из Севастополя, обогнал крымских чиновников, получив «откат» в 31 миллион рублей. / На Украине ради Порошенко начали догола раздевать журналисток. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»