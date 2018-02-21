На Украине ради Порошенко начали догола раздевать журналисток

У президента Петра Порошенко развилась новая фобия: шоколадный король боится активисток скандального движения «Femen».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в Оболонском райсуде проходят слушание дела о госизмене экс-президента «Незалежной» Виктора Януковича, на которые был приглашен в качестве свидетеля и действующий глава государства. По словам присутствующих в суде журналистов, меры безопасности были усилены до такой степени, что всех представительниц СМИ заставляли раздеваться, а некоторых даже догола. Нововведение полицейские пояснили так: «у женского рода есть такой предмет, как две сиськи». Об этом написала на своей странице в Фейсбуке корреспондент издания «Схемы: коррупция в деталях» Валерия Егошина. Требования полицейских подтверждают и другие присутствовавшие на журналисты: одних осматривали в уборной, других – в кабинете поблизости с залом заседаний.

Комментаторы подчёркивают, что женская грудь беспокоила досмотрщиков больше, чем взрывчатка. Как выяснилось, через публичное обнажение представительниц СМИ заставили пройти из-за активистки скандального движения «Femen», которая в лучших традициях данной организации должна была оголиться в здании суда. Выяснилось и то, что секстремистку с надписью на груди всё же удалось обнаружить: ее увезли в неизвестном направлении.

«Движение «FEMEN» акцентирует внимание мировой общественности на средневековых диких мерах, применяемых охраной Порошенко. За всю свою десятилетнюю практику международных мирных протестов движение FEMEN впервые сталкивается с подобным мракобесием. Данный прецедент, как нельзя лучше, характеризует режим Порошенко и его тенденции к тоталитаризму. Инквизиция не пройдет! Воюющий с женским телом режим обречен!», – прокомментировали задержание единомышленницы в «Femen».

Стоит отметить, что сам Порошенко на заседание так и не явился, так что «незалежные» журналистки обнажились напрасно.

Напомним, на балу в Вене активистка «Femen» оголилась, чтобы отправить президента Украины Петра Порошенко в «эротическое» путешествие. Неоднократно секстремистки раздевались и в Киеве, таким образом протестуя против режима Порошенко.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 21.02.18

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