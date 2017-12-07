Голая девушка с веслом указала путь Порошенко и Саакашвили

В Киеве активистка скандального движения «Femen» оголилась, чтобы оправить президента Украины Петра Порошенко и его ярого противника Михаила Саакашвили в «эротическое» плаванье.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дама с пышными формами написала нецензурное послание Порошенко и Саакашвили на своем теле. Вооружившись веслом, она оголилась у здания Верховной Рады.

«Высылка обоих персонажей, по крайней мере, из политической жизни Украины, а лучше с территории страны, имеет ключевое значение для выживания Украины», – пояснили посыл украинки в «Femen».

Обнаженную даму практически сразу задержали полицейские.

Как сообщал «Новый День», в ноябре в Киеве обнажившиеся активистки скандального движения «Femen» показали «растолстевшую» после майдана Украину. Представление девушек в стиле «ожидание – реальность» буквально через несколько минут прервали стражи порядка.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 07.12.17

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